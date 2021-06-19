قيادي بالتغيير : مبارك الفاضل شارك النظام البائد ولايستحق الرد عليه





قلل القيادي بالحرية والتغيير جعفر حسن من تصريحات مبارك الفاضل التي ذكر فيها بأن الحاضنة السياسية أصبحت جسما هلاميا، وأكد أنه شارك مع النظام البائد وسقط معه وأعتبر أن تلك التصريحات ليس لها أي معني وقال حسن في تصريح لـ(الجريدة) :”الحرية والتغيبر أبعدت مبارك الفاضل ومن معه وهؤلاء ليس لهم قيمة والشارع قد كشف حقيقتهم على حد قوله” ، وأضاف ليس هو من يقيم الحرية والتغيير.

وحول كثرة الهجوم على الحاضنة السياسية مؤخرا وعن ما أذا كانت بحاجة للإصلاح ، ذكر حسن انه لايوجد مؤسسة راشدة وأنهم يعملون من أجل الإصلاح وأن مبارك الفاضل يطالب بأزالة الحرية والتغيير ، وتساءل كيف ذلك وهي الموقعة على الوثيقة الدستورية .

الخرطوم : عثمان الطاهر

صحيفة الجريدة