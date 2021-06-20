سياسية
(السيادي) :دمج الدعم السريع في الجيش متروك للبرهان وحميدتي
قالت عضو مجلس السيادة ، رجاء نيكولا أنهم لم يناقشوا في اجتماعات المجلس، تسليم أحمد هارون أو غيره للمحكمة الجنائية الدولية.
وبشأن الحديث عن دمج الدعم السريع بالجيش قالت رجاء :” هذا الملف لم يناقش بمجلس السيادة وهناك اتفاق أن تكون المناقشات حوله بين القائدين البرهان وحميدتي.
الخرطوم:هبة علي
صحيفة السوداني
2 تعليقات
شفو بوس البوت كيف من ناس السيادي المدنيين
ياخي ديل عالة على الشعب السوداني
دي الظاهر فقدت الزاكرة ونست انو القائد حميرتي هو من قتل الثوار الذين ماتو عشان تجلس على هذا الكرسي
ياخي فعلاً الاختشو ماتو وانتي ميته من زماااااان
رجاء نيكولا,,وأسماءعبدالله,,ونعمات رئيسةالقضاءسابقآ نساء تنسمن مناصب في حكومة يفترض أنها حكومة ثورة.. وجسدن بإمتياز مقولة,,المرأة كان فأس مابتقطع الرأس..!