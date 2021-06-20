(السيادي) :دمج الدعم السريع في الجيش متروك للبرهان وحميدتي





قالت عضو مجلس السيادة ، رجاء نيكولا أنهم لم يناقشوا في اجتماعات المجلس، تسليم أحمد هارون أو غيره للمحكمة الجنائية الدولية.

وبشأن الحديث عن دمج الدعم السريع بالجيش قالت رجاء :” هذا الملف لم يناقش بمجلس السيادة وهناك اتفاق أن تكون المناقشات حوله بين القائدين البرهان وحميدتي.

الخرطوم:هبة علي

صحيفة السوداني