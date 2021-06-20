برئاسة العطا: اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع تبحث تكوين القوات المشتركة





رأس عضو مجلس السيادة الانتقالي، الفريق الركن ياسر العطا، بمكتبه بالقصر الجمهوري الاثنين، اجتماع اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع، بحضور ممثلي القوات النظامية وأطراف العملية السلمية من الحركات المسلحة.

وقال اللواء الركن الخير عبد الله إدريس، ممثل قوات الدعم السريع، في تصريح صحفي، إن الاجتماع استمع إلى تنوير من عضو مجلس السيادة الفريق الركن ياسر العطا، حول أهمية القرار الذي أصدره النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، رئيس اللجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، بتكوين قوة مشتركة قادرة على حسم التفلتات ومنع وقوع الجرائم التي تحدث بالعاصمة والولايات.

وأضاف اللواء الخير، أن الاجتماع استمع إلى تقرير من مدير عام قوات الشرطة، حول حجم ومستوى هذه الجرائم والتفلتات ، مشيراً إلى تكليف وزارة الداخلية بوضع تصور متكامل ،حول كيفية تكوين هذه القوة المشتركة، ودورها المساند للقوات النظامية ، باعتبار أن منع الجريمة وحسم التفلتات الأمنية وبسط هيبة الدولة والقانون من صميم عمل الشرطة.

وأكد أن الاجتماع أمن على أهمية التنسيق بين كافة القوات المكونة للقوة المشتركة في المركز والولايات، حتى يتم بسط الأمن وتحقيق الاستقرار وفرض هيبة الدولة والقانون والسلم والأمن المجتمعي.

الخرطوم 20-6-2021 (سونا)