شاهد بالفيديو.. بعد فوزهم الغالي على المنتخب الليبي وتأهلهم لكأس العرب.. لاعبو المنتخب السوداني يقدمون فاصل من الرقص داخل الفندق على أنغام الفنانة إيمان الشريف





تداول مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصير يظهر فيه لاعبو المنتخب السوداني الأول لكرة القدم وهم يرقصون ويحتفلون عقب فوزهم الغالي على المتخب الليبي بهدف كفل لهم التأهل لبطولة كأس العرب للمنتخبات بدولة قطر هذا العام.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع الذي تداوله المئات لاعبو المنتخب والجهاز الفني والإداري وقيادات البعثة وهم في حالة فرح كبير.

وقدم نجوم صقور الجديان فاصل من الرقص على أنغام أغنية الفنانة السودانية إيمان الشريف (مالو الليلة ما جاء) وقد ظهر الثلاثي فارس عبد الله وصاحب الهدف الغالي محمد عبد الرحمن وأطهر الطاهر أكثر تفاعلاً مع الأغنية التي تم تشغيلها داخل الفندق الذي أقامت به البعثة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين