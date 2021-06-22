لجان التفكيك بمحليات ولاية الخرطوم تؤدي القسم





أدت لجان تفكيك وإزالة التمكين بمحليات ولاية الخرطوم السبع، القسم امام رئيس القضاء بولاية الخرطوم مولانا حسن فضل الله، وعضو مجلس السيادة رئيس لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الانقاذ محمد الفكي سليمان.

وقال محمد الفكي سليمان قبيل أداء اللجان القسم، إن عمل لجان التفكيك بمسمياتها المختلفة هو سياسي في المقام الأول وذلك وفقاً للوثيقة الدستورية والقانون الذي تم بموجبه تكوينها، وأنه انطلاقاً من هذا المفهوم، فإنه لن يتم السماح لأي من تكوينات وأعضاء النظام المباد في المؤتمر الوطني بممارسة أي نشاط سياسي أو عقد ندوات أو أجتماعات على أي مستوى حتى على مستوى الأحياء، وانه سيتم منعهم بموجب القانون، وأشار الى ان الحرية والديمقراطية هي حصرياً للشعب السوداني بكافة شرائحه التي لم تقترف إثماً بالتورط في عضوية المؤتمر الوطني وكافة مسمياته السياسية، ولم تتورّط في نهب المال العام أو ترتكب إثماً في حق الشعب من كافة أشكال الأعمال التي يحرمها ويجرمها القانون.

وفي ذات السياق، وصف ايمن خالد نمر والي الخرطوم، هذا اليوم بأنه يوم خالد وان الثورة انطلقت اليوم لتفكيك التمكين بولاية الخرطوم باعتبارها أم ولايات التمكين والفساد بالنظام المباد.

صحيفة الصيحة