دفع بطلب للأمانة العامة للسيادي .. محمد الفكي : مسجل الأراضي أكد تسجيل العقار الذي أقيم فيه باسم المجلس القومي للأشخاص ذوي الأعاقة





كشف محمد الفكي عضو مجلس السيادة الانتقالي عن دفعه بطلب إلى الأمانة العامة للمجلس لتوضيح الشرعية القانونية التي اتبعتها في تخصيصها للعقار السكني الذي يقيم فيه .

و أوضح الفكي في منشور على صفحته ب”فيسبوك” أنه طالب الأمانة بتوضيح الإجراءات القانونية أو التأكيد على أن العقار مملوك لجهة أخرى و أضاف ” و بالتالي عليها رد الحقوق إلى أهلها فوراً و دون تأخير” .

و أبان الفكي في الطلب الذي دفع به أنه و عند استلامه للعقار عبر الأمين العام السابق ‏لمجلس السيادة ؛ أسامة الصديق ، قال له أسامة إن العقار يتبع لمفوضية الأراضي عطفاً على أنه و عند زيارته للعقار للمرة الأولى وجد مفوض عام الأراضي الذي تسلم منه مجلس السيادة المقر.

و تابع الفكي توضيحه أنه و بعد نشر عدد من المهتمين بقضايا شريحة ذوي الإعاقة لشهادة بحث للعقار ؛ ‏تؤكد تبعيته للمجلس القومي للأشخاص ذوي الأعاقة، طلب من السيد مسجل عام أراضي السودان، استخراج شهادة بحث بتاريخ 22/ يونيو/2021، و أضاف ” و أكد مسجل الأراضي تسجيل العقار باسم المجلس القومي للأشخاص ذوي الأعاقة”.

و تابع مخاطباً الأمين العام للمجلس “ولأن الأمر مرتبط بالحقوق والعدالة التي ظللنا ننشدها، فإنه يقع على عاتقك و بحكم ‏مسؤولياتك أثبات ملكية المنزل لمجلس السيادة، والشرعية القانونية التي اتبعوتموها في تخصيصه لسكن أعضاء المجلس، أو التأكيد على أنه مملوك لجهة أخرى وبالتالي عليك رد الحقوق إلى أهلها والبحث عن سكن آخر في أسرع وقت ممكن”.

و كانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت خلال الأيام الماضية مستندات حول تبعية المنزل الذي يقيم فيه محمد الفكي للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

باج نيوز