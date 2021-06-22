بالفيديو .. رئيس منظمة زيرو فساد السابق يكشف معلومات خطيرة عن حقيقة شركة “تاركو للطيران”





كشف رئيس منظمة زيرو فساد السابق نادر العبيد، في مقطع فيديو على صفحته بفيسبوك، عن حقيقة شركة تاركو للطيران، قائلاً أنها ( تتبع لحزب المؤتمر الوطني).

مضيفاً بأن ملاكها الحاليين كانوا موظفين فيها ( طوالي قلبوها بقت حقتهم هم)، وزاد ( لقوها جبانه هايصة)، مؤكداً بأن رئيس مجلس إدارة شركة تاركو القابضة كان بروفيسور إبراهيم غندور، وعضو مجلس الإدارة الرشيد فقيري.

وتحدى ملاكها أن يخرجوا في مؤتمر صحفي يقولوا (كانو شغالين شنو في مطار الخرطوم)، وتساءل “نادر” لماذا تغض لجنة إزالة التمكين عنها.

الخرطوم/معتصم السر/ النيلين