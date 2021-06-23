الشيوعي: إلغاء الدولار الجمركي كارثة يؤكد تبني الحكومة برنامجا لتجويع الشعب خدمة لأجندة أجنبية





قال القيادي بالحزب الشيوعي كمال كرار إن إلغاء الدولار الجمركي يؤكد علي عدم إهتمام الحكومة بقضية معاش الناس وانحرافها عن أهداف الثورة وتبنيها برنامج تجويع الشعب خدمة للأجندة الأجنبية.

واعتبر كرار في حديث ل(النورس نيوز) إن الغاء الدولار الجمركي كارثة جديدة تضاف لمجموع القرارات الكارثية التي أوصلت الإقتصاد لأزمته الحالية.

وقال نتيجة هذا القرار هي زيادة أسعار كل المستوردات سواء سلع أو وسائل إنتاج وبالتالي زيادة التضخم والمعاناة.

ونبه إلى أن القرار يأتي تنفيذا لشروط الصندوق القاسية علي الاقتصاد وقال إن ذلك يؤكد علي ان القرار الإقتصادي برمته في يد الصندوق والبنك الدولي.

النورس نيوز