وزير الزراعة : لم يتوفر التمويل الكافي للقطاع التقليدي





اعلن وزير الزراعة والموارد الطبيعية، بروفسير طاهر حربي، عن الشروع في تكوين مجلس لمحصول الفول السوداني، واجازته خلال الفترة المقبلة. وقال في المؤتمر الأول لتطوير قطاع الفول السوداني، بالخرطوم امس، إن الفول محصول نقدي مهم، يحتاج الاهتمام والتركيز.

وأقر بعدم توفر التمويل الكافي للقطاع التقليدي، رغم انه يمثل ٧٠% من مناطق الإنتاج، مشددا على ضرورة السعي لايجاد صيغة مقبولة تمكن من توفير التمويل لصغار المنتجين. واكد حربي، أن الزراعة هي المخرج الوحيد وقاطرة الاقتصاد لتجاوز ازماته.

(كوش نيوز)