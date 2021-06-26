حزب الأمة : إسقاط الحكومة (كلام فاضي)





أكد رئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة ناصر ضرورة توحيد القوى السياسية وترك الخلافات والعمل على انجاح الفترة انتقالية.

وقال لـ(السوداني) :”نحتاج نفس الروح التي اسقطنا بها النظام الديكتاتوري السابق”.

وأضاف “إن الحديث عن اسقاط الحكومة (كلام فاضي) والوضع الآن لا يسمح بالانتصار للذات” ،وتابع، “اذا لم نتوحد ستتمزق البلاد ولا يوجد منتصر في الحرب فالكل خاسر” .

وأعلن برمة تأييد حزبه لمبادرة رئيس الوزراء لتوحيد القوى السياسية، وقال انها تتطابق مع المبادرات التي اطلقها حزبه في وقت سابق مثل العقد الاجتماعي والخلاص الوطني وإصلاح (الحرية والتغيير).

الخرطوم :وجدان طلحة

صحيفة السوداني