رئيس الأمة القومي: أي عمل لإسقاط الحكومة خيانة عظمى





قال رئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة، إن أي عمل لإسقاط حكومة الثورة يعد خيانة عظمى للوطن، ودعا أبناء الوطن للمحافظة على الثورة وتحقيق أهدافها وأن تكون المواكب لتصحيح المسار لتفويت الفرصة على الجهات التي تعمل في الخفاء لإسقاط هذه الانتفاضة العظيمة وإرجاع السودان إلى حقب الشمولية والديكتاتورية المظلمة. ووصف برمة، مبادرة رئيس الوزراء التي أطلقها مؤخراً بأنها “المفتاح لحل كل قضايا الوطن بروح قومية ووطنية” وتتناول كل التحديات بشفافية كاملة.

وقال بحسب وكالة السودان للأنباء، إن المبادرة جاءت في الوقت المناسب وتناولت الخلفية الأساسية للمشكل السوداني، حيث أبانت فشل كل السودانيين منذ الاستقلال في تحقيق إجماع وطني يلتف حوله كل السودانيين مما جعل البلاد تعيش في انقسامات. وأشار إلى أن المبادرة تناولت التحديات الأساسية التي تواجه الانتقال، خَاصّةً القضايا الاقتصادية والأمنية وقضية العدالة الاجتماعية وإصلاح مؤسسات الدولة مدنية وعسكرية والتصدي لمعاش الناس وتكملة مؤسسات الدولة في مقدمتها المجلس التشريعي، إضافة إلى قضية السلام وتسوية مساره، وشدد برمة على ضرورة بدء الجميع في عملية توافقية تجمع الصف وتوحد كلمة السودانيين لحل كل القضايا بالتعاون المطلوب، مشيراً إلى أن التحالف المدني العسكري له رؤية متطورة ومقدمة لإدارة الشأن الوطني. وأكد أن المعاناة التي يعيشها الشعب اليوم هي نتاج سياسات النظام البائد وتركة مثقلة ورثها من ذاك النظام ويمكن تخطيها بالوعي وتوحيد الصف دون الانجرار خلف تلك القوى التي تسعى لضرب الثورة وحكومتها.

صحيفة الصيحة