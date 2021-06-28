اللواء أبو سن: الشرطة لا تعرف الاحتجاجات والمظاهرات أو الاستقالات





جدد نائب مدير الإدارة العامة لشرطة الجوازات، اللواء شرطة عبد الله أبو سن، التأكيد على جاهزية الشرطة لتنفيذ كافة المهام الموكلة إليها لحماية الشعب وممتلكاته وصون كرامته.

وقال أبو سن لدى مخاطبته، منسوبي الإدارة من ضباط وضباط صف وجنود أمس، (ستظل الشرطة العين الساهرة واليد الأمينة، وذلك تحقيقاً لشعار الشرطة في خدمة الشعب)، وأكد أبو سن أن الشرطة لا تعرف الاحتجاجات ولا المظاهرات ولا الاستقالات، وأضاف (نحن قوة نظامية مقيدة باللوائح والقوانين التي تلزمنا بالانضباط واحترام القيادة العليا، وكل من يخالف التعليمات والتوجيهات تتم محاسبته وفقاً لقانون الشرطة)، وتابع أبو سن (الما عاجبو شغل البوليس يخلع لينا الكاكي ويمشي طوالي).

وفي ذات الإطار، يخاطب وزير الداخلية، الفريق أول شرطة عز الدين الشيخ، والمدير العام لقوات الشرطة الفريق أول شرطة خالد مهدي اليوم (الاثنين) بالساحة الخضراء، الاستعراض العسكري لقوات الشرطة بمختلف وحداتها من أجل التأكيد على دور الشرطة في حماية الشعب والحفاظ على ممتلكاته وإرسال رسالة واضحة من خلال الاحتفال بتأكيد تماسُك وقوة وجاهزية الشرطة في تقديم المزيد من التضحيات من أجل صون وكرامة الشعب السوداني.

الخرطوم – محمد عثمان الرضي

صحيفة الصيحة