مناوي يصل السعودية للبحث عن مشاريع تنموية لإقليم دارفور





وصل إلى المملكة العربية السعودية، حاكم اقليم دارفور، مني أركو مناوي، في زيارة رسمية غير معلنة، ستمتد لثلاثة أيام.

وقال مسؤول الإعلام بحركة جيش تحرير السودان –التي يرأسها مناوي- محمد حسن هارون لـ(السوداني) إن مناوي سيلتقي بمدراء صناديق ومسؤولين سعوديين وسيطرح مشاريع تنموية في مجالات مختلفة لإعمار الاقليم، مشيرا إلى أن التركيز الاساسي سيكون في عودة النازحين واللاجئين إلى قراهم، وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم .

الخرطوم : وجدان طلحة

صحيفة السوداني