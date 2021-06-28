(الشيوعي): قرارات الحكومة الأخيرة أتت في الوقت بدل الضائع





قال الحزب الشيوعي إن القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً، نظرت لآثار الازمة ولم تعالج الأسباب الحقيقية للازمة والمتمثلة في سياسة البنك والصندوق الدوليين، مشيراً إلى أن القرارات أتت في الوقت بدل الضائع.

وقال القيادي بالحزب كمال كرار في تصريحه لـ(السوداني) إن رفع الأجور للقطاع العام سيؤدي إلى زيادة التضخم، واضاف: القرارات وإن كانت مؤقتة لحل الضائقة المعيشية ستصب الزيت على النار.

وشدد كرار على أن التقشف في الصرف الحكومي لن يُجدي ما لم يطال ميزانية الدفاع والأمن لجهة انها الأكبر في الميزانية العامة.

الخرطوم:هبة علي

صحيفة السوداني