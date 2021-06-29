اتّفاق بين الخرطوم والقاهرة بشأن سدّ النهضة





كشفت تقارير صحفية، أمس، عن اتّفاقٍ جديدٍ بين السودان ومصر بشأن أزمة سدّ النهضة.وقالت وكالة العربية إنّ القاهرة والخرطوم اتّفقتا على عدم عقد اتفاقات منفردة بشأن سد النهضة.

وأشارت إلى أنّ القاهرة تتحفّظ على أيّ اتّفاقياتٍ مرحليّة بخصوص سد النهضة.

والأثنين، نفت الحكومة السودانية، بشكل قاطع، قبولها الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي.وتصرّ إثيوبيا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو وأغسطس المقبلين، حتى لو لم تتوصّل إلى اتّفاقٍ مع دولتي المصب.

صحيفة الجريدة