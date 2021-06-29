استباقاً لـ”30″ يونيو.. السلطات السودانية تقلل من جودة الانترنت





شهدت شبكات الاتصالات في السودان، يوم الثلاثاء، تردياً واضحاً في شبكة الانترنت، وشكا الكثيرون من سوء الخدمة وانقطاع الخدمة عن مناطق واسعة في السودان.

وبينما لم توضح شركات الاتصالات الأسباب، اتهم البعض السلطات بمحاولة منع تأثير الدعوات الواسعة التي انطلقت لمواكب 30 يونيو.

وكانت السلطات قد درجت على قطع خدمة الانترنت يوميا، منذ أسبوعين، تزامنا مع موعد الجلوس لامتحانات الشهادة، بحجة منع تسريب الامتحانات، مثلما حدث العام الماضي.

الخرطوم : النورس نيوز