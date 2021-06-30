(يخططون للتخريب)…القبض علي العشرات من منسوبي الأمن الشعبي وكتائب الظل





القت السلطات القبض علي 79 من منسوبي الأمن الشعبي والفلول وكتائب الظل كانوا يخططوا للقيام بمخطط تخريبي في العاصمة وخلق فوضي.

وقال عضو لجنة ازالة التمكين صلاح مناع خلال تنوير صحفي للجنة انهم رصدوا خلايا في العاصمة والولايات تقوم بعمل منظم لاحداث فوضي ،وتم القبض علي عدد كبير من الناشطين من هذه الخلايا من اعضاء الوطني والخلايا الطلابية والشبابية بعمل مشترك بين النيابة والشرطة .

وقال مناع ان الفلول كانوا يخططون لعمل تخريبي غير سلمي ولجر البلاد للفوضي.

وكشف مناع عن تورط موظفين يعملون في الدولة في هذا المخطط .

وفي ذات السياق اشار مناع لتورط قناة في تأجيج الاوضاع في السودان ،وجزم ان القناة لها ارتباط وثيق بالمؤتمر الوطني .

الانتباهة