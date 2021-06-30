أمريكا: وصول السودان لمرحلة إعفاء الديون انجاز يستحق الافتخار به





أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية ترحيبها بالإعلان الصادر عن صندوق النقد الدولي والذي أقر بأن السودان قد نجح في تسوية ما يقرب من 1.4 مليار دولار من المتأخرات المستحقة لصندوق النقد الدولي.

وقالت وزارة الخزانة في بيان اليوم (الأربعاء) إن الولايات المتحدة الامريكية تشيد بالحكومة الانتقالية التي يقودها مدنيون في السودان للوصول إلى المرحلة الأولى من تخفيف عبء الديون في ظل مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC).

وأعتبر البيان الصحفي الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية عقب قرار صندوق النقد الدولي مباشرة أن هذه الخطوة تعد شهادة من البنك الدولي بإلتزام السودان المستمر بتطبيق الاصلاحات الاقتصادية القاسية والضرورية في سعيه للانتقال إلى الحكم الديمقراطي. واشار البيان الى أن هذه الإجراءات الاقتصادية التي نفذها السودان تشمل توحيد سعر الصرف وتعزيز الحوكمة والشفافية المالية.

ونقل البيان عن وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين قولها إن هذه لحظة تاريخية للسودان وشعبه وأضافت (إن الولايات المتحدة تفتخر بأنها كانت من أوائل المدافعين عن السودان في سعيه لتطبيع العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية ومساعدته على تأمين تخفيف الديون.

و أكدت الوزيرة الأمريكية أن هذه الخطوات ستساهم في اطلاق التمويل الذي يعد السودان في أمسّ الحاجة إليه للمساهمة في بناء الأساس للحد من الفقر ، والتنمية الشاملة ، والنمو الاقتصادي.

و نقل عنها البيان قولها “يمكن لجميع السودانيين أن يفتخروا بهذا الإنجاز “. و أشار البيان إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية قد لعبت دورًا حاسمًا في دعم مسار السودان لتخفيف ديون مبادرة هيبيك ، تقديراً للعمل المهم الذي اضطلعت به حكومة السودان لاستعادة الاستقرار الاقتصادي.

و قال البيان “قدمت وزارة الخزانة تمويلًا تجسيريًا بحوالي 1.15 مليار دولار في مارس لمساعدة السودان على سداد متأخراته في البنك الدولي ، دون أي تكلفة على دافعي الضرائب الأمريكيين ، وشاركت في استضافة اجتماع مائدة مستديرة مع وزارة الخارجية لتشجيع الدائنين الثنائيين للسودان على جهود إعفاء سداد الديون كما إلتزمت وزارة الخزانة بالمساهمة بما يصل إلى 120 مليون دولار من موارد المنح لتمويل إعفاء صندوق النقد الدولي من ديون السودان في إطار المرحلة الأولى من مبادرة هيبك التي أعلن عنها.

وقالت الوزيرة إنه يسر الولايات المتحدة أن تنضم إلى أعضاء نادي باريس الآخرين في تقديم تخفيف فوري ومستقبلي للديون وفقًا لأحكام مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون ، وتعهدت بأنها ستواصل دعم السودان في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الإضافية اللازمة لإكمال عملية مبادرة هيبيك.

و أشار البيان إلى أن السودان الذى يعد آخر دولة تسدد متأخرات طويلة الأمد لصندوق النقد الدولي ، لا تواجهه الآن متأخرات سداد من أعضائه للمرة الأولى منذ أوائل عام 1975.

باج نيوز