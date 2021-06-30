في سابقة خطيرة من نوعها الحكومة الإنتقالية تحجب جميع مواقع الصحف الإلكترونية بالسودان





أقدمت السلطات السودانية في سابقة خطيرة من نوعها، بحظر جميع مواقع الصحف الإلكترونية في السودان، منذ عشية مواكب 30 يونيو، في محاولة بائسة لقمع حرية الصحافة في البلاد.

وشكا الآلآف من قراء الصحف الالكترونية السودانية داخل السودان عن عدم تمكنهم من الوصول إلى مواقع الصحف على شبكة الإنترنت نتيجة الحجب الجائر من السلطات يومي 29 و30 يونيو الجاري.

ويكشف هذا السلوك المشين، عن تراجع مخيف وانتهاك سافر لحرية الصحافة في السودان في عهد الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، التي ترفع شعارات الحرية والديمقراطية لحكمها.

وأكد خبير بمجال الإنترنت فضل عدم ذكر إسمه لموقع النيلين أن الحجب تم بتقنية تملكها الهيئة القومية للإتصالات السودانية وكذلك شركات الإتصالات التي تخضع لتعليمات الحكومة.

الخرطوم/معتصم السر/النيلين