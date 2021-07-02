ياسر العطا يشرع في إجراء اتصالات لتحقيق توافق واسع





كشف عضو مجلس السيادة الفريق ركن ياسر العطا، عن شروعه في إجراء اتصالات لتحقيق توافق وطني .

وذكر بيان صادر عن اللجنة الفنية لمبادرة اصلاح الحرية والتغيير، امس، أن الفريق العطا شدد خلال لقائه بوفد اللجنة على ضرورة وحدة قوى الحرية والتغيير و عودتها كما كانت عشية الثورة، لافتا الى أهمية أن تشهد الفترة القادمة توافقا أوسع.

وافاد البيان أن اللجنة التقت في ذات الإطار مطلع الأسبوع بمبادرة (العودة لمنصة التأسيس)، و تناول اللقاء مسار المبادرة وكيفية التنسيق بين المبادرتين والعمل على تحقيق الإصلاح المطلوب.

السوداني