تِرِك : “الترس أتى بالحكومة ومُستمرون في إغلاق طريق بورتسودان”





أكّد رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المُستقلة الناظر سيد محمد الأمين تِرِك، استمرارهم في إغلاق الطريق القومي الذي يربط البحر الأحمر بالولايات الأخرى، وكشف عن سماحهم بفتح الطريق لتمرير مركبات المُغتربين وبعض الماشية المُحمّلة فقط، وقال “الترس شال حكومة وجاب حكومة، ومن حقنا أن نُترِّس لأن الترس ثقافة الدولة المدنية”.

وقال تِرِك لـ(الصيحة)، إن هناك من اعتبرني أدافع عن قيادات نظام المؤتمر الوطني لتأليب الرأي العام ضدي، وجدّد دعوته لتكوين حكومة كفاءات خلال الفترة الانتقالية، على أن تقوم الأحزاب بتهيئة نفسها للانتحابات، وأكد أن لجنة إزالة التمكين تقوم بعمل غير صحيح، وأضاف “فهي من تقوم بالقبض وهي من تُصادر، فلا يُمكن أن تكون الحكم والخصم”، مشيراً إلى أنّ هنالك تمييزاً عنصرياً تمت ممارسته ضد أبناء البجا المُعتقلين في ذكرى 30 يونيو قبل أن يتم إطلاق سراحهم، ودعا الحكومة لمنح مواطني الشرق حقهم كاملاً، وطالب الهيئات الدولية بالتدخُّل في قضية الشرق، وأكّد أنّ المُفاوضات مع الحكومة برئاسة الفريق شمس الدين كباشي ما زالت مُعلّقة بعد ظهور مجموعة (داعمي المسار) كجزء ثالث في المفاوضات.

الخرطوم ــ آثار كامل

صحيفة الصيحة