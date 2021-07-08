الاتصالات: مُستمرِّون في حجب المواقع الإباحية





أكّد جهاز تنظيم الاتصالات والبريد، استمراره في حجب المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت داخل السودان.

ونفى جهاز تنظيم الاتصالات والبريد في بيان أمس أن تكون حكومة الفترة الانتقالية قد أوقفت حجب المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت. وقال البيان إن الأمر اختلط على البعض مع ما راج بالوسائط عن حجب مواقع إخبارية لإجراءات تتعلق بالجهات العدلية في البلاد. وأكد أن حجب المواقع الإباحية كفله قانون جهاز تنظيم الاتصالات والبريد لسنة 2018م لحماية الناشئة والأطفال من مخاطر تتبع مثل هذه المواقع الشئ الذي قد يُغيِّر من سلوكهم ويفسد أخلاقهم ويؤثر على تحصيلهم الأكاديمي.

صحيفة الصيحة