حمدوك يؤكّد دعم الحكومة لمشروع “وردي 2022م”





التقى رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء اللجنة العليا للاحتفال بعام وردي 2022م

واطّلع رئيس مجلس الوزراء على تصور اللجنة الذي أعدته لأن يكون العام 2022م مخصصاً للاحتفال بمناسبة مرور 90 عاما على ميلاد الفنان الكبير الراحل محمد وردي، ومرور 10 سنوات على رحيله، مشيداً بالجهد الذي بذلته اللجنة.

وأوضحت اللجنة خلال اللقاء أن التصور الذي أعدته للاحتفال بذكري رحيل الفنان محمد وردي يحتوي على أنشطة متعددة تمتد طوال العام، وتشمل كل ولايات السودان وبعض الدول لتخليد ذكراه الطيبة.

واكد رئيس مجلس الوزراء ان دعم الحكومة لهذا المشروع وتنفيذ كل ما يليها من مسؤوليات وخطوات تقديراً لعطاء الفنان الكبير محمد وردي الذي يعتبر رمزاً وطنياً كبيراً وعرفاناً لدوره الوطني الذي ألهم وجدان الشعب السوداني بالقيم الثورية وترسيخ معاني الحرية.

ووجه رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك كل أجهزة الدولة المعنية َعلى رأسها وزارة الثقافة والإعلام بأن تعمل على دعم هذا المجهود والمشاركة فيه.

الجدير بالذكر أن وفد اللجنة العليا للاحتفال بعام وردي ضم كل من د. حسن محمد وردي، والأستاذ عبد القادر سالم، والأستاذة آمال النور، والأستاذ أحمد القرشي إدريس، والاستاذة قمرية عمر.

الخرطوم 11-7-2021 (سونا)