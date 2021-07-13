مجمع الفقه الإسلامي في السودان يناقش الضائقة المعيشية التي تمر بها البلاد





عقد مجلس مجمع الفقه الإسلامي ظهر الثلاثاء أجتماعه الدوري برئاسة الشيخ الدكتور عبدالرحيم آدم محمد،وحضورالشيخ البرفيسور عادل حسن حمزة الأمين العام للمجمع،والشيخ الدكتور آدم إبراهيم الشين أمين الشؤون العلمية بالمجمع حيث ناقش الاجتماع الضائقة المعيشية التي تمر بها البلاد وأجمع الاجتماع بإقامة ورشة تطرح وتناقش المشكلة وتسهم في تقديم الحلول ،كما ناقش المجلس مبادرة رئيس الوزراء ،مقدما آراء حولها ،هذا وقد رفع رؤساء الدوائر العلمية تقارير عن عمل الدوائر في الفترة السابقة ،تجد الإشارة بأن قد شكلت لجنة دائمة لفض النزاعات.