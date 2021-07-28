البقاري يتوقّع عقوبات قاسية على السودان بسبب”محمد عبد الرسول”





توقّع الخبير الأولمبي أبو عبيدة البقاري، تعرّض السودان لعقوباتٍ قاسيةٍ، بسبب تداعيات قرار انسحاب اللاعب محمد عبد الرسول من منافسات الجودو الأولمبية، لتجنّب ملاقاة الإسرائيلي بوتبول طاهار في الدورالثالث.

وأوضح البقاري بحسب صحيفة الحداثة الصادرة، الأربعاء، أنّ ما حدث من قبل اللاعب خطأ كبير.

وقال” في رأيي يجب محاسبة جميع إداريي بعثة السودان بالأولمبياد، وهم مسؤولون بصورةٍ مباشرةٍ عن هذا التصرّف الذي اعتبره غير مسؤول ولا يمّت للأخلاق الأولمبية بصلةٍ”.

وأضاف” لا ننكر حق اللاعبين في إبراز مواقفهم من القضايا السياسية والوطنية، ولكن مكانها ليس دورة الألعاب الأولمبية، بل البطولات الدوليّة”.

والأثنين، انسحب عبد الرسول من منافسات الجودو الأولمبية، لتجنّب ملاقاة الإسرائيلي”بوتبول طاهار” في الدور الثالث، رغم خضوعه لقياس الوزن قبل المواجهة، التي كانت من المفترض أنّ تجمع بينهما في وزن 73 كغم للرجال.

باج نيوز