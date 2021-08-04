شاهد بالفيديو.. فنان سوداني شاب يفاجئ الجميع ويعلن ترشحه لرئاسة نادي المريخ بدعم سعودي خالص ويكشف عن برنامجه الانتخابي





يشهد نادي المريخ السوداني هذه الأيام حراك كبير وذلك مع اقتراب بداية الانتخابات لمجلس إدارة جديد بعد نهاية فترة المجلس الحالي بقيادة آدم سوداكال.

وترشح لكرسي الرئاسة عدد من رجل الأعمال والشخصيات المعروفة على رأسهم مولانا مجذوب المجذوب وحازم مصطفى.

ولكن المفاجأة الكبيرة جاءت في دخول المطرب الشاب محمد عيسى لقائمة المرشحين للفوز برئاسة النادي العريق.

حيث أعلن المطرب الشاب وبحسب متابعات محرر موقع النيلين عن عزمه للترشح والفوز في انتخابات النادي التى تجرى بعد أيام.

وكشف الفنان في مقابلة له مع موقع خبرك عن ترشحه بمبادرة من أقطاب نادي المريخ وبعم خالص من شخصية سعودية رفض الكشف عنها.

وأكد الفنان الملقب بالدبلوماسي عن برنامجه الانتخابي, حيث تعهد ببناء وتأهيل استاد المريخ واستجلاب جهاز فني أجنبي ولاعبين محترفين من طراز عالي.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين