فيما توعده التونسي بالهزيمة منتخب السيدات يؤدي ثاني المواجهات بالعربية اليوم





يؤدي منتخبنا الوطني لكرة السيدات ثاني مبارياته في البطولة العربية امام نظيره التونسي، ويدخل منتخبنا الوطني المباراة بدوافع كبيرة من اجل تحقيق الفوز الأول له في البطولة وان كان المدير الفني الكابتن فاروق جبرة ذكر بالحرف الواحد ان الفريق يستهدف من المشاركة الحالية اكتساب الخبرات و المهارات.

وبالمقابل اوضحت اللاعبة شيماء العبّاسي، قائد المنتخب التونسي للسيدات، رغبتهم في الفوز والتفوق على سيدات السودان في اللقاء يجمعهما مساء اليوم الجمعة في بطولة كأس العرب للسيدات المُقامة في العاصمة المصرية القاهرة حالياً.

وذكرت شيماء في تصريحات خصت بها موقع “خبرك” انهم فرّطوا في مباراتهم الأولى أمام المنتخب اللبناني عندما انتهت المباراة ينتيجة التعادل السلبي في حين اضاع اللاعبات عدداً من الاهداف المحققة كانت كفيلة بتحقيق النصر لتونس، ما يجعلهم تحت الضغط لتحقيق الفوز في مباراة السودان للمنافسة على بطاقة التأهل لنصف نهائي البطولة.

وقالت شيماء: لا يوجد امامنا سوى الانتصار، مهما كان قيمة المنتخب السوداني لا بد لنا من الفوز في المباراة بعد ان ضيعنا فرصاً عديدة في مباراة لبنان

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