الهلال ينهي خدمات الأوغندي جمال سالم





أكد نزار عوض مالك، عضو لجنة تطبيع نادي الهلال، عن انهاء تعاقدهم مع حارس المرمى الأوغندي “جمال سالم” بالتراضي، مؤكداً أن المخالصة قد تمت بعد حديث شفاف دار بين الطرفين، وأفضى لإنهاء التعاقد بصورة ودية وقد وقع عليها اللاعب، بعد إرسالها له في بلاده.

وكان حارس الهلال والمنتخب الأوغندي السابق جمال سالم قد بعث برسالة وداع أخيرة أمس الأول وذلك بعد إعلانه الرحيل في وقت سابق وجاء في الرسالة التي تسلمها مجلس إدارة نادى الهلال قبيل مغادرة اللاعب، من المحزن أن أقول وداعًا لهذا النادي الرائع في البلد السودان وواحد من أفضل الأندية في أفريقيا، وأغتنم هذه اللحظة لأشكر جميع المشجعين واللاعبين والإدارة على سنوات الفرح والحزن الرائعة التي شاركناها معًا في العامين الماضيين في دوري أبطال افريقيا، وأتمنى للنادي كل التوفيق في المستقبل بينما أخوض التحدي القادم إن شاء الله.

صحيفة الصيحة