سياسية
رئيس مجلس السيادة: تم إقصاؤنا من مبادرة رئيس الوزراء
قال رئيس مجلس السيادة في خطاب له : انه تم إقصاؤنا من مبادرة رئيس الوزراء ولا يمكن لأي جهة أن تقود البلاد وحدها.
كما قال حسب ما ذكر في صحيفة السوداني : نريد دولة مدنية تقدر دور العسكريين.
وقال إنه يجب علينا رعاية الشراكة مع المدنيين، ونرفض إقصاء أي مكون من مكونات الفترة الانتقالية.
النيلين
تعليق واحد
هذا الشعب الوفي طول عمره يقدر دور العساكر وهو سند لهم – لكن العسكر لم يقدروا هذا الشعب الذي يحلم بان يحكم نفسه كبقية الشعوب المتحضرة التي سبقته في جميع المجالات بسبب تعنت العسكر واستيثاره بالحكم منذ الاستقلال .