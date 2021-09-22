سياسية

رئيس مجلس السيادة: تم إقصاؤنا من مبادرة رئيس الوزراء

2021/09/22
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البرهان عبد الفتاح

قال رئيس مجلس السيادة في خطاب له : انه تم إقصاؤنا من مبادرة رئيس الوزراء ولا يمكن لأي جهة أن تقود البلاد وحدها.
كما قال حسب ما ذكر في صحيفة السوداني : نريد دولة مدنية تقدر دور العسكريين.
وقال إنه يجب علينا رعاية الشراكة مع المدنيين، ونرفض إقصاء أي مكون من مكونات الفترة الانتقالية.

النيلين

2021/09/22
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تعليق واحد

  1. هذا الشعب الوفي طول عمره يقدر دور العساكر وهو سند لهم – لكن العسكر لم يقدروا هذا الشعب الذي يحلم بان يحكم نفسه كبقية الشعوب المتحضرة التي سبقته في جميع المجالات بسبب تعنت العسكر واستيثاره بالحكم منذ الاستقلال .

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