رئيس مجلس السيادة: تم إقصاؤنا من مبادرة رئيس الوزراء





قال رئيس مجلس السيادة في خطاب له : انه تم إقصاؤنا من مبادرة رئيس الوزراء ولا يمكن لأي جهة أن تقود البلاد وحدها.

كما قال حسب ما ذكر في صحيفة السوداني : نريد دولة مدنية تقدر دور العسكريين.

وقال إنه يجب علينا رعاية الشراكة مع المدنيين، ونرفض إقصاء أي مكون من مكونات الفترة الانتقالية.

النيلين