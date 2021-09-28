التوم هجو: بعض القوى اختطفت الثورة والجيش يحمي الفترة الانتقالية





قال عضو مجلس شركاء الفترة الانتقالية السوداني التوم هجو، إن هناك انسدادا كاملا في السودان لأن بعض القوى وضعت يدها واختطفت مقدرات الثورة ومصرة على أن تمارس الإقصاء والهيمنة.

وقال: “ليس هنالك شيء على الطاولة واضح حتى الآن ولكن أي جهود تعيد عقارب الساعة للوراء لن تحل الأزمة، فالذي حدث خلال الأيام السابقة مجرد انفجار”. وأوضح “الأزمة موجود أصلا ومتراكمة على مدى شهور داخل مجلس الشركاء وداخل مجلس السيادة، وهنالك انسداد كامل لأن بعض القوى اختطفت مقدرات الثورة ومصرة على ممارسة الإقصاء”.

وأضاف “ليست هناك مشكلة إلا ولها حل، لكن الحل يبدأ بالاعتراف بوجود مشكلة، ومثلا الآن هناك مجموعات رفعت شعارات مسيئة للجيش، واستفزت واحتقرت القوات المسلحة بطريقة غير مسؤولة”.

ومنذ أيام، تتصاعد توترات بين المكونين المدني والعسكري بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية في البلاد، على خلفية إعلان الجيش، الثلاثاء، إحباط محاولة انقلاب عسكري.

وحول الانتقادات للمؤسسة العسكرية لتدخلها في الحكم عن طريق قيامها بأدوار سياسية وانقلابات عسكرية، قال هجو بحسب الجزيرة مباشر: “نحن شركاء في السلطة على قدم المساواة مع المكون المدني، نحن أيضا مكون مدني، والمدنية الكاملة تأتي بعد الانتخابات، والجيش السوداني أقدم مؤسسة، والانقلابات التي حصلت في الجيش كانت بتدخل من سياسيين”.

وقال إن “الجيش يحمي الفترة الانتقالية، لأنه من دون أن يكون الجيش شريك في السلطة والحكم لا يمكن قيام انتخابات حرة ونزيهة”.

الخرطوم: (كوش نيوز)