الحرية والتغيير: لن نقبل أي وساطة مع (العسكري) ومنصب رئيس الوزراء يخص التحالف





أوصد تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير الباب أما أي وساطة بينه والمكون العسكري ، مؤكداً أن الفيصل في ذلك هو الوثيقة الدستورية .

وشدد التحالف الحاكم على عدم السماح بالمساس بعملية الانتقال المدني الديمقراطي بالبلاد.

وقال المتحدث الرسمي بإسم المجلس المركزي ، جعفر حسن عثمان ، في منتدى –كباية شاي بصحيفة التيار- امس، إن منصب رئيس الوزراء يخص الحرية والتغيير وهي التحالف السياسي الحاكم .

وأقر جعفر حسن ، باخطاء عديدة بالمكون المدني وأضاف :” جئنا بشعار تسقط بس وبعد السقوط لم يكن لنا تصور للحكم “.

وتابع :” بعيدين من إدارة الدولة الناس ديل ما خونة لكن دي قدراتهم”.

وكشف جعفر عن استدعاء وزراء الحرية والتغيير كافة إلى المجلس المركزي للتحالف في غضون الايام المقبلة .

وقال إن المكون العسكري يدعم أطرافا سياسية وأنهم يعتبرونه حزبا سياسيا وأشار إلى ان هناك من يتخوف من انتقال رئاسة المجلس السيادي للمدنيين”.

وأضاف :” نحن محتاجون لحوار حقيقي يجيب على المطالب العامة والخاصة:.

وتابع :” يجب أن نترك الزعل جانباً ونناقش قضايا البلاد”.

وناشد جعفر حسن دول الجوار الاقليمي بمساعدة السودان في الانتقال أو رفع يده وزاد :” فرتقة السودان ستأتي بالارهاب وستفرتق الاقليم نحن لسنا حريصين على تصدير تجربتنا الديمقراطية لاي دولة ..من حق اي دولة أن تختار طريقة حكمها”.

السوداني