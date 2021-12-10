بيان من المجلس الأعلى لنظارات البجا حول حالة “ترك” ونقله لتلقي العلاج خارج البلاد





اصدر المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، بياناً الحمعة، طمأن فيه على الحالة الصحية لرئيس المجلس، موضحاً ان رئيس المجلس “سيد محمد الأمين ترك”، سيغادر إلى المملكة الأردنية الهاشمية لتلقي العلاج وتكملة الفحوصات.

وقال المجلس: تعرض السيد رئيس المجلس الأعلى لوعكة صحية وأٌجريت له عملية جراحية ناجحة ونطمئن الجميع بأن الناظر ترك , بالف خير , وحالته الصحية مستقرة بحمد الله.

وأضاف البيان: ولمزيد من الإطمئنان عليه وبناء على ترتيبات سابقة سيتوجه للإردن لإجراء المزيد من الفحوصات ونشكر كل الجهات والأفراد الذين تواصلوا وتوافدوا للإطمئنان على صحته والوقوف عليه.

كوش نيوز