وزارة الصحة: البلاد دخلت مرحلة الخطر بسبب ارتفاع الاصابة بكورونا





أقر وكيل وزارة الصحة د. هيثم محمد ابراهيم بأن البلاد تتجه للدخول في مرحلة الخطر بارتفاع معدلات الاصابة بوباء كورونا ونفى عدم دخول أي حالة من المتحور الجديد اميكرون للبلاد.

وقال في مؤتمر صحفي بوكالة سونا للأنباء، معدل انتشار وباء كورونا مع معدل الاصابات يجعلنا نقول إننا نمضي في الدخول الى مرحلة الخطر التي لا يمكن السيطرة عليها، ورهن قرار اغلاق البلاد بنتائج التقارير اليومية التي تأتي عبر ادارة الوبائيات من كل الولايات وتتم مناقشتها في اجتماعات منتظمة على مستوى الصحة الاتحادية والشركاء ومنظمة الصحة العالمية.

وأكد امكانية لجوء وزارة الصحة الى الزامية التطعيم من الوباء خاصة للمتعاملين مع الجمهور للسيطرة عليه، وأعترف بأن القضاء على الوباء أمر ليس بالسهل لجهة أن الفيروسات قابلة للتحور، واعتبر أن ارتفاع معدلات الاصابة بكورونا الى أكثر من 7 بالمائة يحتاج لتدخلات من كل المجتمع، ونوه الى التزام الوزارة بتوفير الكوادر الطبية والاكسجين والأدوية ومواقع للتنويم الا أنه عاد ليؤكد أنه اذا ارتفعت حالات الإصابة قد تعجز الدولة عن توفير تلك الاحتياجات وكما تذكرون ففي الموجة الثانية كان الناس يموتون في سيارات الإسعاف لأن عدد مراكز العزل في كل البلاد 300 سرير اما الآن فقد ارتفعت الى 1000 سرير.

ونوه الى أن عدداً من الولايات وصل معدل انتشار الكورونا فيها الى مستوى عالي ودلل على ذلك بامتلاء مراكز العزل بنسبة 100 بالمائة ووصف ذلك بالمؤشر الخطير.

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة