الاعتداء على الشاعر “أزهري محمد علي” وخنقه بالعلم الذي كان يحمله





كشف الشاعر السوداني أزهري محمد علي، عن تعرضه لاعتداء بالغ الوحشية من مجموعة من منسوبي الشرطة السودانية اليوم خلال مشاركته في المواكب بعد عبورهم جسر ام درمان بصحبة أسرته.

وقال أزهري محمد علي :أقدمت المجموعة على جرى خارج العربة وخنقي بالعلم وضربي بالأيدي والهراوات وتمزيق ملابسي وشتمي بسيل من العبارات الجارحة والبذيئة.

مصيفاً : ” لن يمنعني اعتذار ضابط برتبة رائد احتفظ بصورته عن اخذ حقي ورد اعتباري واسرتي بالقانون”.

كوش نيوز