المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة: السودان للسودانيين(والفي القدر بتجيبو الإنتخابات)





قال الدكتور العميد الطاهر أبو هاجة المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة أن مستقبل البلاد السياسي يرتكز بشكل أساسي على الخيارات الوطنية الخالصة النابعة من الإرادة الشعبية، وأن الفرصة لازالت متاحة لأمتنا لتحكم صوت الحكمة والعقل وتركز على الحوار الشامل والحل النابع من رغبة السودانيين.

وأكد سيادته أن السودان للسودانيين (والفي القدر بتجيبو الإنتخابات) ومن يريد أن يفرض أجندته السياسية خلال الفترة الانتقالية يسبح عكس التيار ويعطل الحركة الديناميكية الطبيعية نحو الدولة المدنية والديمقراطية.

وأضاف الطاهر أن خارطة الطريق ومصير البلاد رهين بالإجماع الوطني.

الخرطوم : الرواية الأولى