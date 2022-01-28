السودان يطالب شركة طيران موريشيوس بالاعتذار أو الحرمان من عبور الأجواء السودانية





أصدرت سلطة الطيران المدني بيان رسمي باللغة الانجليزية نفت فيه ما ورد في بيان شركة طيران موريشيوس،و خاطبت سلطة الطيران المدني مستخدمي مجال السودان الجوي، وأكدت أن سجل خدماتها لايزال نظيفا من مثل هذه الحوادث، كما أعلنت السلطة جاهزيتها العالية التي تسبق الإقليم عتادا ورجالا.

كما أبلغت السلطة شركة الطيران الموريشوسية ضرورة الإعتذار عما اوردته من مزاعم او الحرمان من إستخدام مجال السودان الجوي، وأوضعت سلطة الطيران نسخة من تقريرها لدي المكتبين الاقليميين لمنظمتي الايكاو و الاياتا.

الخرطوم:طيران بلدنا