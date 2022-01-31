تِرِك لـ(الصيحة): إغلاق الشوارع والمتاريس مُهدِّدٌ أمنيٌّ “كبير جداً”





أكّد رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة الناظر سيد محمد الأمين تِرِك، أنّ الحكومة الحالية جادة في حل قضية الشرق، ودعا إلى منح الحكومة فرصة ومساحة.

وقال تِرِك في حوار مع صحيفة (الصيحة)، إن الإغلاق الحالي للشوارع والمتاريس لإسقاط الحكومة فيه مهدد كبير جداً من المهددات الأمنية، وأضاف “إنت مثلاً داير تشيل الحكومة الحالية في طرف آخر لا يريد إسقاط الحكومة”، ودعا القوى السياسية ولجان المقاومة وكل الحادبين على مصلحة البلاد إلى مراجعة هذه المواقف،

وقال “لأننا نرى أن الإغلاق إذا استمر في المدن ولو أدى إلى إيقاف الشغل الذي يمضي في شرق السودان وأصبح عائقا في مسألة المحادثات التي تُجرى بيننا وبين الحكومة، فأنا افتكر أن الشرق سيعود ثانياً إلى الانغلاق”.

وأكد تِرِك أن حل الأزمة الراهنة يتمثل في قيام رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بتكوين مفوضية الانتخابات والمحكمة الدستورية والمجلس التشريعي والشروع في الإعداد للانتخابات، وتابع “كلها سنة”.

كسلا- محمد البشاري

الصيحة