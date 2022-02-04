اقتصاد وأعمال
وزير المالية يشدد على إعادة النظر في توزيع الكهرباء
قال وزير المالية جبريل أبراهيم : « هنالك مزارعين في بعض مناطق السودان يزرعون بدون دعم للبذور أو السماد ولا توجد لديهم الكهرباء وشدد الوزير على أهمية إعادة النظر أكثر من مرة في توزيع الكهرباء خاصة هذا العام الذي تعتمد فيه الموازنة على الموارد الذاتية لافتاً لعدم توقعهم الحصول على دعم من الخارج،
» ودعا مزارعي ولايتي الشمالية ونهر النيل وفق صحيفة الجريدة لزيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي والاتجاه للتصدير في القطاعين الزراعي والحيواني وتغيير الصورة المقلوبة التي تحدث الآن بأن نصدر البرسيم ونستورد اللبن من البلاد التي نصدر لها البرسيم
كوش نيوز
تعليق واحد
انت يا وزير المالية السبب الاول والرئيسي في تدمير الزراعة في البلاد بدون الخوض في التفاصيل . ان كنت تريد لشأن الزراعة ان يتقدم فتبع البنك الزراعي لوزارة الزراعة ويكون لوزارة الزراعة كامل الاستقلالية في ادارته وادارة شأن الزراعة المالي عبره فاهل مكة ادرى بشعابها. كما يمكن لوزارة الزراعة ان تحل كل مشاكل الري والتمويل عبر هذا البنك. لا يمكن ان يكون مصير الزراعة في يد افندية المالية ثم نطلب الانتاج!!!.