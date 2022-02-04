وزير المالية يشدد على إعادة النظر في توزيع الكهرباء





قال وزير المالية جبريل أبراهيم : « هنالك مزارعين في بعض مناطق السودان يزرعون بدون دعم للبذور أو السماد ولا توجد لديهم الكهرباء وشدد الوزير على أهمية إعادة النظر أكثر من مرة في توزيع الكهرباء خاصة هذا العام الذي تعتمد فيه الموازنة على الموارد الذاتية لافتاً لعدم توقعهم الحصول على دعم من الخارج،

» ودعا مزارعي ولايتي الشمالية ونهر النيل وفق صحيفة الجريدة لزيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي والاتجاه للتصدير في القطاعين الزراعي والحيواني وتغيير الصورة المقلوبة التي تحدث الآن بأن نصدر البرسيم ونستورد اللبن من البلاد التي نصدر لها البرسيم

كوش نيوز