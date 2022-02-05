الحزب الشيوعي: ساعة النظام اقتربت





قال السكرتير السياسي للحزب الشيوعي السوداني بالعاصمة القومية محمد المختار محمود، إن ساعة النظام الانقلابي الحالي قد اقتربت ولفت إلى فشل الانقلابيين في إدارة اقتصاد البلاد، بجانب عدم وجود دولة قانون.

وقال محمود في حوار مع (الحراك) ينشر بالداخل، إن السلطات الانقلابية لن تستطيع إدارة الدولة وإن الانقلاب سوف ينعزل.

وأوضح أن وفد إيقاد الذي زار البلاد مؤخراً اجتمع مع الشيوعي مرتين ووقفوا على رأي الحزب في الانقلاب الحالي، وقال إنهم طلبوا مقترحات من الحزب لحل الأزمة الحالية. وأبان بأنهم طالبوا إيقاد بعدم الاعتراف بالنظام الانقلابي وأن يعلقوا عضوية الانقلابيين في المنظمة.

وأكد بأن الإضرابات المطلبية التي تخص العاملين في الدولة نتيجة لتدهور الاقتصاد وبيئة العمل سوف تتطور وتنقل البلاد لدائرة الإضراب السياسي العام الذي يشمل القطاعين العام والخاص، ومن ثم الوصول إلى العصيان المدني الذي يكون طواعية ليصبح النظام معزولاً وتندلع بعد ذلك الانتفاضة الشعبية الشاملة.

الخرطوم – محمد عبد المجيد

صحيفة الحراك السياسي