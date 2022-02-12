البرهان: المؤسسة العسكرية على قلب رجل واحد ونسعى لقيام الانتخابات في موعدها





أكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان السعي الجاد لقيام الانتخابات في منتصف العام 2023، ودعا الاحزاب الى تهيئة نفسها لخوضها، مشيرا الى ان هناك فئة لا تريد استكمال الثورة وتحقيق التوافق الوطني وحكومة الكفاءات وتعديل الوثيقة الدستورية وقيام الانتخابات .

وقال البرهان يوم السبت “من جانبنا لا نفضل تمديد الفترة الإنتقالية وهنالك اطروحات قدمت بان يكون نظام الحكم رئاسي استعجالا لحل الأزمة السياسية واختصارا لطريق التحول”.

وأمن على أن المؤسسة العسكرية على قلب رجل واحد فقط تريد ان تسلم نفسها لحكومة منتخبه، حتى لا تعبث اي جهة بهذه المؤسسة في ظل الخلافات السياسية القائمة .

وأكد البرهان في حوار مطول اجراه معه تلفزيون السودان مساء اليوم عدم وجود خلافات داخل المنظومة العسكرية مضيفا أن الدعم السريع قوة نظامية، ومعترف بها من القوى السياسية ، وقال “نرى ان توحيد الجيش والترتيبات الامنية تحتاج لحكومة منتخبة .”

واشار البرهان أن القوات المسلحة حافظت على البلاد طيلة ثلاث أعوام ، وقال ” تحملنا الكثير ومستعدون ان نضحى بأنفسنا حتى تحقيق التوافق الوطني وانتخابات ونحن اكثر الناس استعجالا لها “، مشيرا الى أن بعض دول الجوار تعاني من عدم الاستقرار ورغم ذلك ظللنا متمسكين بوحدتنا .

الخرطوم 12-2-2022 (سونا)