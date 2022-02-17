الاتحادان الأوربي والأفريقي يرفضان دعوة السودان للقمة الأفريقية الأوربية





علمت السوداني أن كلاً من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، قد رفضا تقديم دعوة للحكومة السودانية للمشاركة في أعمال القمة (الأفريقية – الأوربية) التي تحتضنها بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

ومن المقرر أن تستمر القمة حتى يوم الثامن عشر من الشهر الجاري بمشاركة نحو (٥٠) دولة أعضاء فى” الاتحادين”، وذلك بسبب تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي عقب إجراءات اتخذها قائد الجيش وقتذاك، الفريق عبد الفتاح البرهان، في الخامس والعشرين من أكتوبر .

ومن المرجح أن يقدم الاتحاد الأوروبي دعماً تنموياً خلال القمة يقدر بنحو (٣٠٠) مليار دولار، ومن المقرر أن تناقش القمة التي تأتي تحت شعار: (أفريقيا وأوربا.. قارتان برؤية مشتركة) عدة موضوعات أبرزها تمويل النمو، والنظم الصحية، والتعليم، والزراعة، ودعم التكامل الاقتصادي، والأمن والسلم. وعقدت أول قمة في القاهرة عام (٢٠٠٠) التي شهدت تأسيس آليات المشاركة بين الأفارقة والأوربيين.

الخرطوم. سوسن محجوب

صحيفة السوداني