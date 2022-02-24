شاهد بالفيديو: مأساة سودانية بالخارج .. لا يتوقف دمعها بسبب حرمانها من أطفالها لأكثر من 5 سنوات





وثقت قناة (أورينت) الفضائية مأساة سيدة سودانية بالخارج، لا يتوقف دمعها وحزنها بسبب حرمانها من أطفالها لأكثر من خمس سنوات، انتزعتهم منها “السوسيال”، وحظرتها حتى عن مجرد رؤيتهم،

وقالت السيدة التي تعيش بمدينة “يوتوبوري” أنها حضرت إلى السويد قبل ست سنوات، وأخذ منها طفليها بسبب شكوى من إحدى جاراتها إلى مصلحة الخدمات الاجتماعية المعروفة بإسم “السوسيال”، التي صادرتهم عنها ومنعتها حتى من مجرد رؤيتهم منذ أكثر من 5 سنوات، اي بعد نحو 4 أشهر من قدومها للسويد، رغم انها أوكلت محامي منذ العام 2015 بلاجدوى.



وتشير تقارير صحيفة بالقول أن «السلطات الاجتماعية في السويد تسارع إلى فصل الوالدين عن الأطفال من أجل مصلحة الطفل كما تزعم، وغالبًا ما يتم الاشتباه فقط في تعريض الطفل للخطر المزعوم، لكن هذا لا يثبط حماس موظفي مصلحة الشؤون الإجتماعية من الاستيلاء عليه».

النورس نيوز