ارتفاع هائل للدولار يوم السبت مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي





يوم السبت الذي يعتبر عطلة حكومية رسمية في السودان قفز الدولار مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي وسجل رقماً قياسيا جديداً ولأول مرة في السودان.

يوم السبت 19 مارس 2022 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل سعر الشراء للدولار 640.00 جنيهاً بينما بلغ سعر البيع 650 جنيهاً للدولار الواحد.

بنك السودان المركزي توقف عن إعلان سعر تأشيري للدولار الأمريكي إعتباراً من يوم الثلاثاء 8 مارس 2022 م، وترك تحديد السعر للبنوك والصرافات، بينما قامت عدد من البنوك التجارية يوم الخميس الماضي بإعلان أسعار الدولار وتراوح بين 605 -610 جنيه للدولار وأصبحت المنافسة مشتعلة بين البنوك والسوق الموازي.

الخرطوم (كوش نيوز)