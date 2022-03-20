هبوط حاد للجنيه السوداني يوم الأحد مقابل الدولار الأمريكي واشتعال المنافسة بين البنوك والسوق الموازي





يوم الأحد ومع إفتتاح أسواق المال بالعاصمة السودانية إنخفض الجنيه السوداني في السوق الموازي لأدنى مستوى له مقابل الدولار الأمريكي.

يوم الأحد 20 مارس 2022 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل سعر الشراء للدولار 640.00 جنيهاً بينما بلغ سعر البيع 650 جنيهاً للدولار الواحد.

بنك السودان المركزي توقف عن إعلان سعر تأشيري للدولار الأمريكي إعتباراً من يوم الثلاثاء 8 مارس 2022 م، وترك تحديد السعر للبنوك والصرافات، بينما قامت عدد من البنوك التجارية يوم الأحد بإعلان أسعار الدولار وتراوح بين 610 -625 جنيه للدولار وأصبحت المنافسة مشتعلة بين البنوك والسوق الموازي.

الخرطوم (كوش نيوز)