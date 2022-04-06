شاهد: وسط التهليل والتكبير.. التيار الإسلامي يقيم إفطاراً غير مسبوق بالخرطوم





وسط دوي التهليل والتكبير وترديد الأناشيد الدينية، أقام التيار الإسلامي، اليوم الثلاثاء، إفطار رمضانياً حاشداً بالساحة الخضراء بالخرطوم.

وشهد الإفطار أعدادا كبيرة من الشباب الإسلامي، في جمع غير مسبوق منذ 3 سنوات، جددوا فيه تمسكهم بالدعوة والمضي قدماً على النهج الإسلامي وشرع الله القويم.

وأكد المتحدثون بأن الهدف من اللقاء تعزيز الأخاء والترابط في الله، داعين إلى وحدة أهل السودان وتسامحهم من أجل نهضته ونمائه، وشدد بعضهم بأن لا مكان لدعاة العلمانية في هذا البلد المحروس بأهل القرآن.

الخرطوم: النورس نيوز