بالفيديو الصور.. الإسلاميون يقيمون إفطاراً حاشداً بالخرطوم في ذكرى غزوة بدر





تدافعت حشود غير مسبوقة مساء اليوم الإثنين، إلى الساحة الخضراء بالخرطوم، لإفطار التيار الإسلامي العريض المتزامن مع ذكرى غزوة بدر في 17 من رمضان.

وامتلأت الساحة بمارحبت بأنصار التيار الإسلامي العريض الذي أقام إفطاراً غير مسبوق مثله منذ سنوات.



وأطلق السائقون بالشوارع المحيطة أبواق سيارتهم تضامناً مع المحتشدين، ولوح المارة بعلامات النصر، في تفاعل مع الجموع الغفيرة بالساحة الخضراء.

وأعلنت ثمانية تيارات إسلامية عن تأسيس “التيار الإسلامي العريض”، ووقع ممثلو التيارات على إعلان تأسيس التيار في مؤتمر صحفي اليوم الأحد.

ووضعت التيارات ثمانية أهداف لإعلان تشكيل التيار و على رأسها صيانة السيادة الوطنية ومنع التدخلات الجائرة في الشأن الداخلي ، الحرص على تنزيل قيم الدين على جميع أوجه الحياة ، بسط الحريات العامة وصيانة الحقوق للأفراد والجماعات وإصلاح الشأن السياسي.

واكدت على حاكمية الشورى وإعلاء البعد المؤسسي وتوسعة قاعدة المشاركة في الشأن العام ، تقوية المؤسسات العدلية الحقوقية وضمان استقلالها ونزاهتها وسيادة حكمها و الدعوة لمشروع متكامل لإصلاح الشأن السياسي في البلاد.

الخرطوم: سودان لايت