بالصور والفيديو: البرهان بكسر البرتوكول ويفجّر مفاجأة بتناول الإفطار مع رواد الجامع الكبير بالخرطوم





كسر قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان البروتوكول وفجّر مفاجأة من العيار الثقيل عندما توجه مع مغيب الشمس وجلس ببساطة وسط رواد الجامع الكبير متناولاً معهم إفطار رمضان.



ووسط الهتافات ومظاهر الفرح والسعادة من المستقبلين دخل رئيس مجلس السيادة الانتقالي إلى باحة مسجد الخرطوم العتيق في استفتاء حقيقي يؤكد التفاف الجماهير وثقتها في القوات المسلحة السودانية.



وعبّر العديد من رواد الجامع الكبير بحسب رصد “كوش نيوز” عن دهشتهم وسعادتهم في آن واحد عندما وجدوا أنفسهم وجهاً لوجه مع البرهان، والذي بادرهم بالابتسامة وسط تسابقهم بالأيادي لمصافحة قائد الجيش السوداني.

البرهان جلس على الأرض مع أقرب مجموعة متناولاً الإفطار، ثم أدّى صلاة المغرب وسط المصلين بالجامع الكبير بالخرطوم.





وجرى تداول واسع لمشاهد إفطار رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان بالجامع الكبير بالخرطوم وسط شبكات التواصل الاجتماعي بالسودان، واتفقت معظم التعليقات على أن البرهان لم يكسر البروتوكول فحسب وإنما كسر عزلته الشعبية أيضاً، حيث أثبت بخروجه اليوم والتحامه بالجماهير بأن له قبول واسع لدى الأغلبية الصامتة من جموع الشعب السوداني.

الخرطوم (كوش نيوز)