شاهد بالفيديو.. “خالد عجوبة” يظهر من جديد ويكشف عن سارق ساعة الرئيس البشير





كشف عضو لجنة إزالة التمكين السابق “خالد عجوبة” في لايف جديد، عن قبض قحاتة أموال من فولكر، متحدياً المبعوث الأممي أن يخرج وينفي ذلك، وقال عجوبة: (ترجموا كلامي دا ودوهو لفولكر خلي يطلع ينفيهو).

واضاف عجوبة: بأن (قحت) منذ انقلاب 25 اكتوبر ظلت منبطحة للتسوية، تستخدم الشارع ولجان المقاومة عشان يموتوا نفر نفرين، لكي يساعدوا في الضغط، مؤكداً ما يغشوكم بشعاراتهم لاتفاوض لا شراكة هم مقنعون بأن هذا الشعار لايمكن أن ينفذ، يقولوا حاجة ويعلموا غيرها، سايقين الشعب السوداني بالميديا.

وقال عجوبة لو كانت هناك مساءلة لتمت مساءلة قادة لجنة إزالة التمكين على سيارات منظمة الدعوة الإسلامية، التي تم توزيعها، ونهب اسبيراتها أثناء تخزينها بمدينة الطفل بالخرطوم، بهذا فقط يفترض أن تحاسبوا وانتم تتحدثون عن المال العام، اليس هذا مال عام تم إهداره؟ (وفق قوله).

مؤكداً لوكانت هناك دولة مؤسسات، أنتم المفروض ما تطلعوا من السجن، العربات التي تدمرت بمدينة الطفل وسرقت اسبيراتها فقط تدينكم، وغيرها الكثير.

لمشاهدة الفيديو على فيسبوك.أضغط هنا

وسخر عجوبة من تلميح وجدي له في تغريدة رداً عليه ووصفه (بالفلول)، متحدياً قادة اللجنة بأنه لن يترك حقه وتشويه سمعته قائلاً: (يا أنا أدخل القبر أو هم يدخلوا السجن).

وقال “عجوبة” (حرامية بتاعين شاشات وحرامية بتاعين ساعات، الثاني كمان أكل الساعة، الساعة بتاعت البشير وينها، وين ساعة البشير يا القضاء فاسد والنيابة فاسدة، كأنك أنت نبي، قال 99% من الشعب السوداني فاسد، يعني انتو ذاتكم معاهو، هو الوحيد النبي)

الخرطوم: (كوش نيوز)