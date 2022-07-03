انخفاض اسهم سوداتل بالبورصة 4.1% على اساس اسبوعي و 14.3% على اساس سنوي





انخفضت اسم شركة سوداتل، بسوق أبوظبي المالي هذا الاسبوع بنسبة 4.1% بينما تشير البيانات الى انخفاض اسهم شركة سوداتل بنسبة 14.3% خلال 12 شهراً.

يذكر ان سوداتل هي المشغل الوطني للاتصالات في السودان، ويشير خبراء الى ان تدهور خدمات الشركة نسبة لدهتور استمر لسنوات عديدة في الارباح ، انعكس سلباً على تجويد الخدمات ،وتسبب في رفع اسعار الخدمات بصورة دورية.

وكانت “سوداني” التابعة لسوداتل قد ضاعفت اسعار الانترنت بصورة تكاد تكون شهرية ، مما تسبب في سخط واسع من مستخدمي شبكة سوداني.