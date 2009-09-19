مجلس الافتاء الاسلامي في السودان : الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك





أعلن مجلس الافتاء الاسلامي في السودان أن يوم غد الأحد الموافق 20 من شهر سبتمبر للعام 2009 أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقد كان المجلس منعقداً اليوم لتحري رؤية هلال شوال. وأصدر المجلس بياناً تلاه مستشار رئيس الجمهورية لشوؤن التأصيل بروفيسور أحمد على الامام أفاد بثبوت الرؤية، وهنأ المسلمين في بقاع الأرض متمنياً لهم قبول الصيام وتسهيل الطاعات. ويتوجه المركز السوداني للخدمات الصحفية (smc) لجموع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بالتهاني، وكل عام وأنتم بخير

الخرطوم: (smc)